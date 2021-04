Sarri-Roma, ecco l’intesa. Il tecnico ha fatto la sua scelta

Le parti sono intenzionate a trovare un accordo per portare il tecnico toscano nella cappitale

Sarri ha preso la sua decisione, la Roma, anche. Lo scrive il Corriere dello Sport nella sua edizione del giorno. Fali Ramadani, rappresentante di Maurizio Sarri, arriverà in Italia a breve per incontrare Tiago Pinto, l'intenzione comune è quella di trovare un accordo. A convincere i Friedkin della bontà di questa scelta sono stati 3 motivi principali. L'accettazione di un piano a medio e lungo termine per la valorizzazione dei giovani, la caratura internazionale dell'allenatore toscano e la necessità di impostare la prossima stagione velocemente.