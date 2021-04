Il cucchiaio di Vlahovic è da record. ACF deve blindare il serbo

Il baby fenomeno continua a segnare con costanza, a fine stagione, però, la Fiorentina dovrà difenderlo dagli assalti di mercato.

Dusan Vlahovic continua a segnare con impressionante continuità. La costanza di rendimento del serbo è diventata quasi un'abitudine per i tifosi Viola. Ieri, nella partita più importante, Dusan ha segnato il suo gol numero 17 in stagione ieri contro la Juventus . Un cucchiaio dal dischetto che ha beffato Szczesny e, per di più, è valso anche un primato per il bomber serbo. Già, perché con questo calcio di rigore trasformato, Vlahovic diventa il calciatore più giovane dei cinque maggiori campionati europei ad averne segnati almeno cinque.

Questo ciò che troviamo scritto nell'edizione odierna del Corriere dello Sport. Il quotidiano, poi, ribadisce come adesso il compito più complicato sia nelle mani della dirigenza. Il numero 9 Viola è ricercatissimo da tanti club in giro per l'Europa. La società dovrà fare di tutto per blindarlo a salvezza conquistata. La città di Firenze sogna la sua consacrazione in Viola.