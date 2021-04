Ancora attesa per il futuro: Gattuso in Champions complica tutto?

La qualificazione del Napoli in Champions League rischia di far cambiare idea al presidente azzurro De Laurentiis. La Fiorentina, intanto, rimane concentrata sul campo

Non si parlerà di futuro, in casa Fiorentina, finché la salvezza non sarà archiviata. Questo il diktat di Rocco Commisso al suo ritorno in Italia, questa la linea che viene ancora oggi seguita. Con tutta probabilità, dopo la partita col Cagliari del 12 maggio si potranno affrontare i ragionamenti del caso, nella speranza che la Fiorentina continui sulla strada imboccata in quel di Verona. Ma attenzione a quel che si muove nel frattempo, perché la qualificazione in Champions del Napoli, ad esempio potrebbe in qualche modo rivelarsi un ostacolo per il sì di Gattuso. Situazione che potrebbe far tornare d’attualità il nome di Juric o l’alternativa straniera, Marcelino.