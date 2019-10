Monti: “Centro sportivo a Bagno a Ripoli? Una gran bella notizia”

Queste le battute di Gianfranco Monti, intervenuto nella trasmissione a pranzo con il Pentasport:

Questa rapidità nei tempi e l’ufficialità, dopo tante parole, sono degli ottimi segnali. Comprare il terreno, averne la proprietà, è una mossa che permette di cominciare a lavorare. Adesso in 2 anni, con questa chiarezza di idee, lo fai.

Ho letto che sarà il secondo più grande in Italia, dopo Formello. Ho avuto modo di vedere il campus del Chelsea che è una vera e propria città, con 36 campi da calcio, foresterie e strutture all’avanguardia. Se anche quello viola avesse “solo” dieci campi sono convinto che porterebbe benefici a tutto il settore giovanile e punti in più in campionato.