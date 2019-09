Montella: “Non mi preoccupano gli zero punti, dateci tempo per lavorare”. E sui nuovi arrivi…

Vincenzo Montella ha preso la parola dopo l’amichevole vinta 1-0 sul Perugia. Ecco le sue considerazioni in sala stampa:

Queste partite servono per dare minutaggio e per vedere di aumentare la condizione atletica di alcuni ragazzi. Stasera è stata una gara importante contro un avversario organizzato. Le valutazioni generali vengono fatte di volta in volta, abbiamo avuto tante occasioni e potevamo segnare un po’ di più. Ribery-Boateng? Si cercano spesso: i giocatori bravi si intendono sempre. Il francese è un vincente, l’atteggiamento è quello da campione: non è ancora al 100% ma ha grandi numeri. Sicuramente farà crescere anche gli altri. Duncan? Si è allenato due giorni con noi, ha la gamba per fare anche la seconda punta, ma a dire il vero non lo conoscevo. Dalbert? Può migliorare nel concetto difensivo, per il resto è molto interessante. Gli abbiamo chiesto di adattarsi subito alla Serie A ed al nostro gioco, è forse un po’ più avanti rispetto agli altri. Ghezzal? Mi ha dato buone indicazioni, può giocare sia a destra per venire dentro al campo che a sinistra da vero esterno. Benassi è uscito per una contusione, nei prossimi giorni l’entità verrà chiarita dai medici ma non dovrebbe avere problemi per tornare a disposizione subito o quasi.

Quella con il Genoa è stata l’unica partita su cui abbiamo sofferto nei calci piazzati da quando sono alla Fiorentina. Alle volte dimentichiamo che ci sono tanti nuovi: chiedo tempo di lavorare, abbiamo iniziato ad allenarci da poco tutti insieme, anzi non abbiamo ancora svolto un allenamento con la rosa al completo. Chiedo tempo per i ragazzi e per la Fiorentina. Non mi preoccupo se abbiamo perso due gare, la squadra ha dimostrato una buona identità. Non dobbiamo pensare intensamente alla Juventus altrimenti rischiamo di arrivare scarichi di energie per il match. Dobbiamo lavorare e dopo il rientro dei nazionali avremo due giorni per preparare la partita, che magari possono essere anche il tempo giusto.