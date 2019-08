Montella in conferenza: “Non capisco perchè l’arbitro non sia andato al Var nei due episodi chiari”

Vincenzo Montella, allenatore della Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Napoli:

“Faccio veramente i complimenti alla squadra e ai tifosi. C’è grande soddisfazione e orgoglio vedendo giocare la squadra in questo modo. Questa è la Fiorentina che voglio, senza aver paura di nessuno e a testa alta. A volte si deve anche accettare la sconfitta, anche quando ci sono situazioni che non dipendono da noi. Errori? Quelli esistono, ci sono sempre stati, ma fatico a capire il ragionamento. L’errore si capisce, il ragionamento no. Nuove regole? Credo che non siano molto complicate. Il fallo di mano è molto semplice, la regola è lineare e l’arbitro ha utilizzato il regolamento. Non capisco perchè non siano stati rivisti due episodi chiari, anche perchè poi si sente parlare di Chiesa simulatore. Giovani? Il fiorentino vuole divertirsi allo stadio, e i nostri giovani fanno divertire. Hanno delle lacune, e ci lavoreremo, ma hanno giocato bene. Il Napoli è fortissimo, ma noi abbiamo fatto una bella gara. Castrovilli? Ha fatto una buonissima partita, come tutti. Mi dispiace ancora di più per loro. Ribery? Spero di averlo al meglio dopo la sosta.”