Dopo la sconfitta di Genova, ad alcuni le parole di Vincenzo Montella non erano piaciute. Il tecnico viola aveva sottolineato il fatto di guidare una squadra nuova, in piena costruzione, dall’età media bassa. Tutto vero, per carità, ma che può valere anche per tante altre squadre (lo stesso Genoa, ad esempio, è stato rivoluzionato dal mercato). Poco fa, nel post partita dell’amichevole contro il Perugia, se possibile l’Aeroplanino è stato ancor più chiaro, ricordando a tutti che ad oggi la Fiorentina non ha potuto sostenere un allenamento al completo, considerando la chiusura del mercato avvenuta lo scorso lunedì e gli impegni delle Nazionali che hanno portato via molti effettivi al mister campano. Del resto si sapeva: le prime settimane del nuovo campionato sarebbero state complicatissime. La Fiorentina è un cantiere aperto e il calendario non ha di certo aiutato. Il bel gioco ammirato contro il Napoli, fatto di pressing, velocità e ripartenze, con il Genoa non si è visto, anzi, nel capoluogo ligure i gigliati hanno rischiato l’imbarcata. Montella chiede tempo ed il tempo gli verrà dato, in primis dalla società, come ha già detto lo stesso Rocco Commisso più volte nei giorni scorsi. Adesso occorre lavorare a testa bassa perché da qui a fine mese il calendario è terribile (nell’ordine: Juventus, Atalanta, Sampdoria e Milan) e la Fiorentina, per alimentare l’entusiasmo che si è ricreato quest’estate, ha bisogno solo e soltanto di vittorie. DOMANI, INTANTO, ARRIVA A FIRENZE IL NUOVO NUMERO 9 GIGLIATO