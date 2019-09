Come riportato dal noto esperto di calcio sud-americano Andersinho Marques, il nuovo attaccante brasiliano della Fiorentina,arriverà domani a Firenze alle ore 19:50. L’obiettivo è mettersi a disposizione di mister Montella il prima possibile. In tal senso sarà fondamentale valutare la condizione fisica del giocatore con lo staff medico, in seguito al problema muscolare di metà agosto.