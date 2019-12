Montella: “Cambia poco se parliamo o no di salvezza. La società sa cosa serve sul mercato”

L’allenatore della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa:

La Roma ha meritato di vincere, fino al 2-1 la gara era in equilibrio. Ho ottenuto risposte importanti sul piano umano. Ringrazio i giocatori perché hanno dato tutto, penso che il pubblico l’abbia capit. Ho voglia di lavorare, sono convinto si possa cambiare la tendenza.

La classifica è molto brutta, al completo potevamo avere qualche punto in più. Se parliamo o no di salvezza cambia poco.

I numeri sono brutti, ma i due campionati sono diversi. Ho voglia di fare, la squadra mi segue.

Lo spogliatoio? Quando si perde il clima è brutto, c’è un po’ di sconforto. Il morale non può essere su.

Mercato? Per avere degli obiettivi, bisogna fare i conti di quanti gol abbiamo in squadra che è stata costruita in 40 giorni. Non abbiamo raggiunto alcuni obiettivi. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla, li ringrazio perché mi hanno dato tanto. Si riparte dall’attacco a gennaio? Per fare il mio calcio ci sarebbe bisogno, non lo devo dire pubblicamente, la società lo sa.