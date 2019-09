Montella: “Partita sontuosa di Ribery, contento anche di Caceres. Castrovilli? Il futuro è dalla sua parte”

Il tecnico della Fiorentina, Vincenzo Montella, ha parlato in conferenza stampa dopo la partita contro la Juventus:

“La difesa a tre? La decisione è nata dopo il mercato, ho tirato una linea, anche sei principi di gioco non dovevano cambiare. Col Napoli abbiamo fatto bene, ma col Genoa ci è mancato equilibrio. Avendo esterno così, abbiamo privilegiato questo gioco.

Castrovilli? Ha grandi potenzialità, forse è il centrocampista italiano con più cambio di passo. Deve migliorare nella finalizzazione e nell’ultimo passaggio, ma è solo alla terza partita in Serie A. Il futuro è dalla sua parte, deve imparare a gestirsi.

Difesa a tre? Ho tante soluzioni, posso variare molto, ma devo avare anche continuità nei principi di gioco.

Modulo da riproporre? Non do molta importanza ai moduli, sono statici.

Litigio con l’arbitro? Volevo una spiegazione, non era un litigio. Penso che il gioco non si debba fermare quando non c’è un calcio alla testa.

Caceres? Ha giocato una grande partita, ha capacità fisiche e mentali impressionanti, sono contento della sua prestazione.

Sarri? Gli ho dato il bentornato e gli ho chiesto il numero della mamma per invitarla allo stadio.

Ribery? Partita sontuosa, a livello fisico e mentale. Ha un talento straordinario. E’ un calciatore di grande orgoglio. Gli faccio i complimenti perché ancora non è in condizione”.