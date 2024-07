Milenkovic: “Spero in una grande stagione viola, gruppo di uomini straordinari”

Il fresco ex viola presente in tribuna per Hull City-Fiorentina

C'è una presenza a sorpresa in tribuna per Hull City-Fiorentina, Nikola Milenkovic , che si è intrattenuto con i giornalisti subito dopo il fischio finale:

"Sono felice di essere venuto a vedere i miei amici, sono quasi miei fratelli. Sono venuto a salutarli e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la stagione. Nottingham? Grande sfida in un grande campionato, non sarà facile. Ho lasciato un gruppo di uomini straordinari e giocatori fantastici, spero con tutto il mio cuore che questa stagione possano fare qualcosa di grande", le parole raccolte da Radio Bruno.