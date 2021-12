Sempre pronto a strappare un sorriso ai compagni, Antonio Rosati è una colonna portante dello spogliatoio viola

Dalle imitazioni di Celentano ai post su Instagram tutti da ridere al termine di ogni gara con i suoi compagni. Se cercate sul dizionario la definizione di “uomo spogliatoio” potrete facilmente trovare un immagine di Antonio Rosati (magari nelle vesti di Babbo Natale come nella foto in calce). Amatissimo dai compagni e dagli addetti ai lavori, il trentottenne nativo di Trivoli sta riuscendo nell’importante compito di tenere unito un gruppo che mai come quest’anno viaggia dritto verso un unico obbiettivo. E se a questo ci aggiungete la grande prestazione col Benevento (con tanto di complimenti del mister), possiamo dire che la Fiorentina ha fatto bingo nell’affidare a lui il ruolo di terzo portiere.