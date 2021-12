L'ex Bayern è carichissimo

Alvaro Odriozola esce allo scoperto. Questa Fiorentina ha tutte le carte in regola per giocarsi l'Europa in questo campionato, la classifica parla chiaro. Il basco, in un post sul suo profilo Instagram suona la carica per Firenze e la Fiorentina. "Siamo molto vicini! Prendiamoci l’Europa!" scrive il terzino. E sotto il post i tifosi gigliati vanno in delirio.