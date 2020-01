LIVE – Iachini: “Chiesa gioca attaccante per motivi fisici. Spal? Come se fosse la Juventus. Cutrone…”

Ultima partita del girone d’andata. Domenica alle 15 allo stadio Artemio Franchi la Fiorentina affronterà la Spal ultima in classifica, reduce dalla sconfitta interna contro il Verona. Il tecnico viola Giuseppe Iachini ha parlato così in conferenza stampa:

“La gara contro il Bologna? Abbiamo lavorato solo 8 giorni, non poteva aspettarmi di più, ma abbiamo dimostrato solidità contro una squadra che ha messo in difficoltà tante squadre in casa. Dobbiamo migliorare sul piano del possesso palla e sulle uscite che devono avere più qualità. Potevamo fare il 2-0 e avrebbe dato un colpo importante alla partita. Se non le chiudi, c’è il rischio di non portarle a casa. Ci è mancata un po’ di malizia. Purtroppo c’è stato un fallo e l’eurogol. Non dobbiamo avere ansia e pausa di portare a casa il risultato. Quello di Orsolini, ripeto, è stato un eurogol, ma mi interessava come rispondeva la squadra. Possiamo crescere tra le linee di gioco e nel possesso. Dobbiamo superare il pathos attraverso qualche risultato.

Cutrone? L’ho salutato ieri. Oggi si allenerà e lo valuterò. E’ un attaccante con carattersitiche di un certo tipo, per questo è stato preso. E’ un attaccante di profondità, attacca la porta, ha margini di crescita perché è giovane.

La partita contro la Spal? Dobbiamo voltare subito pagina, tenendoci gli aspetti positivi di Bologna. Ovviamente ci sono cose da migliorare, per esempio dobbiamo avere più personalità perché è importante leggere le varie situazioni che si presentano in partita. Quella contro la Spal sarà una gara importante e difficile, la dobbiamo affrontare come se giocassimo contro la Juventus. La Spal ha vinto contro Torino e Lazio, ha vinto contro le grandi squadre. Dovremo giocare una grande partita. Dovremo giocarla con quell’attenzione che avremmo se giocassimo, ripeto, contro la Juventus.

L’Atalanta? Non ci penso. Adesso c’è la Spal che gioca con lo stesso tecnico da anni, sono avanti col lavoro. Dobbiamo accelerare il processo di crescita, ci vorrà una grande prestazione tattica individuale e di squadra.

Cutrone con Vlahovic? I moduli li fanno i giocatori. Dobbiamo verificare alcune cose, in futuro potremo fare cose diverse. Ora dobbiamo dare certezze alla squadra. Se cambiamo troppo, la maglietta pesa dei chili invece qualche grammo. Dobbiamo alzare l’intensità della partita portandolo a 95 minuti.

Chiesa? Rientra da un infortunio, ha perso un po’ di tempo. Gli va accorciato un po’ il campo. Anche di Dybala dicevano che doveva giocare a piedi invertiti sulla fascia, ma abbiamo visto come è cresciuto tatticamente. A Bologna è andato vicino al gol e non lo abbiamo servito in alcuni occasioni in cui poteva presentarsi davanti alla porta. Per il momento gioca attaccante. Quando starà meglio, potremo valutare qualcosa di diverso. Serve che faccia i movimenti adeguati per essere pericoloso in zona porta.

La Spal butta tanti palloni in area? Caratteristica loro degli ultimi anni: è una qualità, ed hanno anche centrocampisti che si buttano bene da dietro. Dovremo limitare questo aspetto, lo sappiamo. Se riusciamo ad alzare la percentuale sugli esterni, possono anche arrivare più gol da fuori dai laterali. Mi aspetto gol da tutti, non solo le punte ma anche esterni, centrocampisti… Il calcio moderno è anche imprevedibilità. E ci servono gol, pure dalle palle inattive”.

Giovani da valorizzare come successo con Dybala a Palermo? Nella Fiorentina ci sono giovani interessanti che possono avere una certa prospettiva. I frutti del lavoro non si vedono subito. I ragazzi sono destinati a crescere, ci daranno una mano, ma devo guardare al presente, a cosa serve alla Fiorentina per fare scalare le posizioni. C’è il materiale per far crescere giovani interessanti.

