Pradè: “Sento la responsabilità. Anche io sotto esame, darò il massimo. Attaccante? Puntiamo su Vlahovic…”

Daniele Pradè, presente in sala stampa durante la presentazione di Beppe Iachini, ha parlato delle dinamiche di mercato viola:

“Doveroso ringraziare Montella. Per lui nutro un profondo affetto e una grande stima professionale. Ho in mente tante cose con lui, dal giorno in cui abbiamo deciso di fargli fare l’allenatore insieme a Bruno Conti, a quando ha cominciato a gestire i Giovanissimi. Poi l’approdo alla prima squadra a Catania, con il consiglio che diedi a Lo Monaco prima della ripartenza nel 2012 qui a Firenze. Pur di averlo con me pagammo una penale. Facemmo un ottimo calcio e la sua carriera è poi proseguita altrove prima di tornare in viola. Capisco la sua delusione, ma la stima e l’affetto resteranno immutati. Quando si esonera un allenatore le colpe vanno sempre divise e non è solo lui ad aver sbagliato. Ora si riparte, sono felice di lavorare con Iachini e ci conosciamo da tanto tempo. Ha voglia di lavorare, trasmettere i suoi valori e mi aspetto una reazione di responsabilità da parte dei calciatori”.

Sugli obiettivi: “Sui nostri calciatori voglio consapevolezza. Nessuno di noi si aspettava di stare in questa situazione: quando ho parlato con la squadra dopo Cagliari hanno detto che l’obiettivo era l’Europa League. Ogni partita sarà una battaglia e sono sicuro che Beppe sia l’uomo giusto per questo”.

Sul mercato: “Bisogna valutare i ruoli in cui agire. Ringrazio per la fiducia la dirigenza perché sento una responsabilità importante nei confronti della società e dei tifosi. Metterò tutto me stesso per portare sul tavolo più situazioni possibili, da valutare in maniera attenta. Analizzeremo via via le varie situazioni e cercherò di meritare quello che sto facendo, con il massimo della lealtà e della responsabilità. Darò il massimo perché capisco la delusione di Commisso e so benissimo quanto gli sia pesato l’esonero di Montella. Anche io sono sotto esame e mi piacerebbe non firmare più nessun contratto con la Fiorentina per andare avanti con onestà”.

Sull’impegno economico: “Il problema dell’attaccante è esistito nel momento in cui ci sono state delle defezioni. La squadra con Ribery e Chiesa non ha avuto problemi. Dobbiamo valutare la mancanza dei gol: puntiamo molto su Vlahovic, valuteremo Pedro e vedremo cosa porterà il mercato. A gennaio non è facile, non si sa quando e se si accende. Oggi non c’è una punta pronta per chiuderla domani mattina: le trattative si aprono piano piano e bisogna essere bravi a cogliere le opportunità. Il lavoro quotidiano ci porterà dei risultati”.