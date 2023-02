Andrè Horta carica: “Vogliamo fare qualcosa di impossibile”

"Ci sentiamo in forma e siamo pronti per affrontare la Fiorentina nel migliore dei modi. Come gestire il triplo impegno? Dobbiamo concentrarci sulla partita, teniamo molto alla competizione europea. Le vittorie ci danno carica e ci aiuta a non sentire la stanchezza per le tante partite ravvicinate. Aspettative? C'è voglia di provare a fare qualcosa di importante in questa stagione, c'è un gioco di squadra e la consapevolezza che si può fare qualcosa di impossibile (alzare un trofeo, ndr). Ma adesso la testa deve andare solo alla partita di domani".