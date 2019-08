Barone: “Abbiamo lavorato un mese e mezzo per Badelj. Chiesa? Sabato mi ha detto…”

Il punto sul mercato della Fiorentina arriva direttamente dai dirigenti viola. In conferenza stampa ecco le parole di Joe Barone: “Scusate il ritardo, ma per i grandi giocatori c’è sempre da aspettare. E’ una giornata importante per la crescita della Fiorentina, sono contento che dopo un mese e mezzo siamo riusciti a riportare Milan a Firenze. Voglio ringraziarlo personalmente.

L’obiettivo stagionale? Stiamo lavorando per la data del 10 di agosto… Ogni giorno il mercato offre opportunità che il giorno prima non esistono. L’obiettivo della società è numero uno il centro sportivo e piano piano costruire una Fiorentina che sia allo stesso livello di Firenze. Ci vuole un po’ di pazienza. A Serginho (presente in sala stampa, ndr) ho chiesto di aiutarci anche sul mercato brasiliano.

Chiesa? Sabato sera dopo la partita, Federico è venuto nello spogliatoio e mi ha detto ‘Joe, quello era gol’. Federico è un nostro giocatore, che giocherà accanto a Milan”.