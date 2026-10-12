Focus VN - "Siamo giovani": non può essere (solo) questo il problema

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1 - Cecchi: "Vanoli è un allenatore da cena in trattoria, non da Enoteca Pinchiorri"

2 - CorSport: "Tutte le scelte sbagliate di Paolo Vanoli a Genova"

3 - Paratici sfida la Lazio per un giovane trequartista: pronti 4 milioni per gennaio