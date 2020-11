Le pagelle del giorno dopo: 10 a chi non ha spento la tv e a chi pensa alla salvezza

10 – A chi ha avuto la forza di seguire in televisione Fiorentina-Benevento fino al fischio finale. Vuol dire che ha proprio i colori viola stampati nel cuore.

10 – Alle immagini legate a Fiorentina-Benevento, prima partita dopo la tragedia di Davide Astori. Al gol di Vitor Hugo e al dito del brasiliano rivolto verso il cielo. Si vedeva una squadra che aveva la morte nel cuore ma anche le palle.

10 – Come gli anni che Prandelli ha dovuto aspettare per tornare sulla panchina viola. La sconfitta ha rovinato una domenica di belle emozioni. Nessuno si aspetta miracoli da Cesare. Però alcune delle sue scelte contro il Benevento sono a dir poco discutibili.

10 – A quelli che si sono offesi perché ho chiesto a Vlahovic di crescere, di allenarsi di più, di avere più umiltà e più fame. Avevano ragione loro. Vlahovic è talmente forte che non può essere discusso. Sbagliava Batistuta a far accendere le luci del campo d’allenamento perché non voleva mai andare sotto la doccia.

10 – A chi già teme la retrocessione e invoca di conquistare velocemente i 40 punti. Probabilmente hanno ragione. Io merito zero perchè pensavo che questa squadra potesse lottare per il settimo posto.

10 – A Borja Valero. Mi è parso il migliore di tutti nei pochi minuti che ha giocato. Ero contrario al suo ritorno invece ora penso che il Sindaco potrebbe essere decisivo perchè ha personalità, qualità e ama la Fiorentina. Tre cose da trasmettere al gruppo.

10 – A chi riuscirà a portare un grande centravanti a Firenze. Speriamo prima possibile anche se non compri i grandi calciatori a gennaio.

10 – A chi pensava che tutte le colpe fossero di Iachini. Vuol dire che vive nel mondo dei Sogni e quindi vive bene.

10 – A Rocco perché ora tocca a lui e alla dirigenza intervenire scuotendo un gruppo che appare senz’anima. In altri tempi questo gruppo avrebbe meritato di andare in ritiro per un mese. Ma il Covid impedisce questo tipo di provvedimento. Però qualche straccio deve volare dentro lo spogliatoio.

10 – A chi trova un leader vero in questa squadra. Lo segnali, lo prendiamo subito.