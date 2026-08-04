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1 - Kean tolto dal mercato, ecco i perché. E Pellegrino può arrivare al posto di Piccoli

2 - Mastantuono-Fiorentina, Di Marzio: "Rimane un nodo da sciogliere"

3 - Dalla Spagna sicuri: "Mastantuono alla Fiorentina a breve. Le ultime" (VIDEO)

4 - Perché la Fiorentina e Mastantuono si sono scelti: una stella ingrigita da riaccendere

5 - Moretto rivela: "Mastantuono ha parlato con Grosso e Paratici"