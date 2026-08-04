Nuovi ed importanti aggiornamenti sulle frequenze di Radio Bruno per quanto riguarda la trattativa che potrebbe portare a Firenze Franco Mastantuono, gioiellino di proprietà del Real Madrid.

Secondo quanto ricostruito dall'emittente, il calciatore ha attualmente diversi dubbi, che tuttavia non riguardano affatto la piazza viola. Mastantuono ha già raccolto diverse informazioni parlando con più persone, tra cui il direttore sportivo Fabio Paratici, che gli ha illustrato nei dettagli il progetto tecnico del club. Il ragazzo conosce bene sia la città di Firenze che la Fiorentina e ha riscontrato grande entusiasmo.

Il vero snodo riguarda la concorrenza: il talento classe 2007 sta valutando anche altre opzioni, forte delle numerosissime offerte arrivate alla sua porta. Dal canto suo, il Real Madrid ha ottimi rapporti con Paratici e preferirebbe nettamente la destinazione Fiorentina. La Casa Blanca ritiene infatti che a Firenze il ragazzo troverebbe lo spazio necessario per giocare con continuità e mostrare il suo reale valore, all'interno di un organico di buon livello.

L'entourage e la delusione di Mastantuono

L'entourage del calciatore avrebbe preferito un ritorno in prestito in Argentina al River Plate, ma il Real Madrid ha chiuso immediatamente a questa possibilità: i Blancos vogliono che Mastantuono rimanga assolutamente in Europa per completare la sua crescita.

Il ragazzo, deluso da come è andata la scorsa stagione, sente molto la pressione addosso ma ha una gran voglia di dimostrare di poter fare la differenza nel calcio europeo. Al momento, per far decollare definitivamente la fumata bianca, manca soltanto quel centimetro finale: la volontà definitiva di Franco di dire "sì" al progetto viola.