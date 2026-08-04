L’Inter continua a muoversi sul mercato alla ricerca dell'erede di Denzel Dumfries per regalare al tecnico Cristian Chivu un esterno destro di spinta. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, la dirigenza nerazzurra ha messo in lizza due profili: da una parte Moussa Diaby, ex Crotone in uscita dall’Al-Ittihad, e dall’altra Nico Gonzalez. L'argentino classe ’98, di proprietà della Juventus e reduce dal prestito all'Atletico Madrid, è stato infatti proposto a Marotta e Ausilio. L'idea di vedere l'argentino a Milano, tuttavia, ha scatenato la dura reazione della piazza.

Sui social i tifosi dell'Inter si sono scatenati bocciando seccamente la trattativa: «Preferisco 100 volte Diaby a Nico Gonzalez», hanno scritto diversi utenti, mentre altri ci sono andati giù pesante affermando che «per noi è inutile, non è un quinto, a cosa ci serve». A spaventare è soprattutto la fragilità muscolare del classe '98, bollato dai sostenitori nerazzurri come un «“Injury Prone” per eccellenza» con il forte timore che l'operazione possa trasformarsi soltanto in un regalo ai rivali storici: «faresti solo un favore alla Juventus. Profilo da cui stare alla larga. Ripeto, unica e sola via: scambio della disperazione con Frattesi»