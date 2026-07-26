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VIOLA NEWS news viola Le cinque top news di oggi: la copertura della Fiesole, ecco Valdepenas e Joao Mario?

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Le cinque top news di oggi: la copertura della Fiesole, ecco Valdepenas e Joao Mario?

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Fiorentina e dintorni: Violanews ripropone a chi non avesse avuto modo di consultare il sito in giornata le notizie più importanti
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1 - VIDEO - Curva Fiesole, s'intravede la copertura: ecco l'avanzamento dei lavori

2 - Investiti più di 200 milioni di soldi pubblici, il Franchi è un caso unico

3 - La Nazione: Valdepenas e Joao Mario in arrivo, tutti i dettagli

4 - Oulai sposta Fagioli prima in campo e poi in panchina: il trio con Atta latita

5 - Grosso rivoluziona la Fiorentina: dal 4-1-4-1 al 4-3-3, le novità

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