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Dalla Turchia: anche Italiano sulle tracce di Fabbian

Dalla Turchia: anche Italiano sulle tracce di Fabbian - immagine 1
Sirene turche per il centrocampista
Redazione VN

Ci sarebbero sirene turche intorno a Giovanni Fabbian, ormai al passo d'addio con la Fiorentina. Secondo il giornalista turco Serkan Morova, il Besiktas starebbe pensando al centrocampista in forza alla Fiorentina. Il tecnico ex viola, Vincenzo Italiano apprezza il talento classe 2003 dopo averlo già allenato a Bologna, tanto da averlo inserito tra le priorità per potenziare il pacchetto di centrocampo. Il club di Istanbul starebbe cercando di comprendere la fattibilità economica dell'affare e le cifre richieste

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