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VIOLA NEWS news viola Le cinque top news di oggi: Fiorentina ko con il QPR. Contatti per Mastantuono

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Le cinque top news di oggi: Fiorentina ko con il QPR. Contatti per Mastantuono

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Le top news di oggi sul mondo Fiorentina
Redazione VN

Non è semplice rimanere sempre connessi, nemmeno al giorno d'oggi con la moltitudine di canali a nostra disposizione: a beneficio di tutti i nostri lettori, Violanews mette assieme ogni sera le news più lette di giornata, spesso provenienti dalle prime ore del giorno e quindi meno accessibili a chi apre il sito dopo essersi dedicato alle proprie mansioni quotidiane.

La Fiorentina sempre protagonista, ma non solo: tutto quello che ha attirato maggiormente l'attenzione del nostro pubblico viene raccolto in questa sorta di top 5 e riproposto mediante link ipertestuali: cliccate sulla parte colorata e verrete reindirizzati al contenuto che vi interessa, senza perdere traccia di questa scheda qualora voleste tornarci.

1- QPR-Fiorentina, sprazzi di qualità ma viola sconfitta

2- Top&Flop di QPR-Fiorentina

3- Joao Mario sempre più vicino alla Fiorentina: quando può arrivare

4- De Gea: "Abbiamo preso giocatori forti, ora serve uno step in più"

5- VN - Mastantuono-Fiorentina, contatti per il prestito. Solita smentita informale viola

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