Viola Park, idea ampliamento per l’Under 23: padiglione dedicato e nuovi terreni

La Fiorentina pensa in grande: per lanciare la seconda squadra in Serie C si valuta l'acquisto di terreni e la costruzione di un nuovo padiglione

Redazione VN 25 luglio 2026 (modifica il 25 luglio 2026 | 18:47)

Il Viola Park è già a tutti gli effetti il centro sportivo più grande d’Italia, ma le ambizioni e le infrastrutture della Fiorentina non sembrano volersi fermare qui. Come riportato dalle indiscrezioni social lanciate da Cronache di Spogliatoio, il club viola sta iniziando a valutare con attenzione un ulteriore ampliamento del complesso di Bagno a Ripoli.

Il progetto Under 23 e il padiglione dedicato — Alla base di questa riflessione c'è la volontà della società di dare vita al progetto dell'Under 23 da iscrivere al campionato di Serie C. Al Viola Park, infatti, l'organizzazione degli spazi segue una logica ben precisa: ogni selezione (prima squadra maschile, prima squadra femminile e settore giovanile) dispone di un padiglione dedicato. L'idea della Fiorentina è quella di mantenere gli stessi standard elevatissimi anche per la futura seconda squadra, costruendo una struttura ad hoc riservata interamente ai ragazzi dell'U23.

L'acquisto dei terreni limitrofi e il nodo stadio — Per concretizzare il piano, è al vaglio dell'area tecnica e dirigenziale l'acquisto dei terreni limitrofi disponibili (in gran parte già acquisiti all'epoca per la realizzazione delle strutture attuali).

Da escludere invece la costruzione di un terzo stadio all'interno del centro sportivo: non verrebbe edificato un nuovo impianto per le partite ufficiali dell'Under 23, sia per l'assenza dei permessi necessari sia per la presenza dei due stadi già operativi (il Davide Astori e il Curva Fiesole).

Tempistiche — Non si tratta di un'operazione imminente, ma di un lavoro strutturale a medio-lungo termine. La società viola continua a muovere i primi passi propedeutici per posare le basi logistiche e burocratiche, ponendo le premesse per far decollare ufficialmente il progetto della seconda squadra.