Fiorentina, l’Under 23 che verrà: perché Paratici sta riunendo i 2010 migliori

Il ds Fabio Paratici sta ponendo le basi per il futuro con un occhio vigile sulla crescita del settore giovanile

Marta Bucalossi Redattrice 2 luglio 2026 (modifica il 2 luglio 2026 | 12:59)

Che Paratici voglia portare avanti un progetto a 360° non è un segreto e dentro le mura del Viola Park ha preso in mano la situazione fin da subito lavorando non solo sul mercato della prima squadra. La sua volontà di creare l'Under 23 sta avendo seguito attraverso una visione che parte dal settore giovanile per creare una solida struttura proiettata al futuro. Il primo passo è stato il recente arrivo in viola di Dennis Beldenti, difensore centrale classe 2010 acquistato dall'Unione Brescia per 1 milione di euro. Una giovane promessa che si è fatta notare per aver limitato avversari molto più grandi di lui in Primavera.

Successivamente ha fatto seguito il colpo di Fortune Egharevba, prelevato dal Verona Under 17. Anche lui un 2010 che ha già brillato da sotto età nella Primavera degli scaligeri: punta centrale reduce da un campionato con 11 gol in 21 presenze. Lo scouting di Paratici sta facendo il proprio lavoro e, nel frattempo, il ds viola guarda anche alla gestione dei gioiellini cresciuti al Viola Park.

Tra questi spicca Federico Croci, considerato un fenomeno dalla Fiorentina che vuole blindarlo con il primo contratto da professionista fino al 2029. Sembra che Paratici abbia trovato un'annata (quella dei 2010) molto florida sulla quale puntare in vista del futuro. Beldenti, Egharevba e Croci: si tratta di tre talenti che nelle rispettive squadre (e in Nazionale) si sono distinti anche anche tra i più grandi. È da profili come questi che Paratici vuole partire per costruire la Fiorentina del futuro, una scommessa che possa porre le basi per l'Under 23 che verrà. Quando? Non entro un anno, il ds l'ha già detto: ma questi ragazzi di 16 anni sono giovani abbastanza per giocare sotto età in Primavera e arrivare pronti quando sarà il momento, per avere un percorso ideale verso la prima squadra.