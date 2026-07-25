La prima uscita del mini-ritiro inglese della Fiorentina si chiude con indicazioni utili per il lavoro sul campo e con una piccola curiosità che, per qualche istante, ha fatto trattenere il respiro ai tifosi viola collegati per seguire la sfida.
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FOTO – Ghiaccio alla caviglia per Kean a fine partita: nessun allarme
Al triplice fischio del match disputato oltremanica e terminato 3-2 in favore del QPR, le immagini e le inquadrature finali si sono soffermate su Moise Kean. L'attaccante viola è stato ripreso dalle telecamere di DAZN a bordo campo con una borsa di ghiaccio applicata sulla caviglia, dettaglio che ha subito fatto scattare qualche interrogativo.
Nessun allarme: semplice routine—
In realtà, filtra assoluta tranquillità attorno alle condizioni del numero 20 viola. Nessun nuovo guaio fisico: l'applicazione del ghiaccio a fine gara rappresenta infatti una pratica di routine che il bomber della Fiorentina esegue quasi sistematicamente al termine di ogni impegno o seduta di allenamento ad alta intensità per via del problema alla caviglia che lo ha perseguitato per quasi tutta la passata stagione.
Il mini-ritiro inglese della Fiorentina prosegue dunque senza alcun allarme in attacco: per Kean si è trattato del consueto "protocollo" post-partita.
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