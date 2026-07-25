FOTO – Ghiaccio alla caviglia per Kean a fine partita: nessun allarme

La prima uscita del mini-ritiro inglese della Fiorentina si chiude con indicazioni utili per il lavoro sul campo e con una piccola curiosità che, per qualche istante, ha fatto trattenere il respiro ai tifosi viola collegati per seguire la sfida.

Al triplice fischio del match disputato oltremanica e terminato 3-2 in favore del QPR, le immagini e le inquadrature finali si sono soffermate su Moise Kean. L'attaccante viola è stato ripreso dalle telecamere di DAZN a bordo campo con una borsa di ghiaccio applicata sulla caviglia, dettaglio che ha subito fatto scattare qualche interrogativo.