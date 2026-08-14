L'entusiasmo del popolo viola, in vista della nuova stagione, non si ferma! La Campagna Abbonamenti della Fiorentina per il campionato 2026/27 si avvicina infatti al traguardo del tutto esaurito.

Il club fa sapere che sono rimasti soltanto gli ultimi posti disponibili per assicurarsi un posto allo stadio e accompagnare la squadra di Fabio Grosso durante tutto il campionato. Un dato che, nonostante il rincaro dei prezzi e la capienza limitata del Franchi, conferma ancora una volta il grande entusiasmo che circonda la Fiorentina dopo il mercato estivo e l’arrivo di numerosi nuovi giocatori.

Per chi non avesse ancora sottoscritto l’abbonamento, restano dunque soltanto gli ultimi posti disponibili per vivere da vicino tutte le emozioni della stagione 2026/27.

A seguito la nota ufficiale del club:

La passione viola non si ferma: la Campagna Abbonamenti 2026/27 è quasi sold out. Sono rimasti solo gli ultimi posti disponibili per vivere da vicino tutte le emozioni della nuova stagione e sostenere la Fiorentina, partita dopo partita.