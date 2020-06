La furia della Lazio contro Cutrone: galeotta fu quella mano. E l’Olimpico porta fortuna al Pungiglione

L’ufficialità l’avremo solo al momento della pubblicazione delle formazioni, ma ci sono buone probabilità che Cutrone giochi titolare contro la Lazio. Squadra, quella biancoceleste, che porta fortuna a Patrick.

Mano galeotta

28 gennaio 2018. Al Meazza il Milan di Gennaro Gattuso ospita la formazione capitolina. I rossoneri giocano bene, per un’ora i 50mila di San Siro si godono il miglior Diavolo della stagione. Al 15’ i padroni di casa passano in vantaggio. Punizione di Calhanoglu, torsione di Cutrone e palla in rete alle spalle dell’incolpevole Strakosha. Gol bello, alla Pippo Inzaghi, ma da annullare. Sì, perché l’attuale attaccante viola tocca la sfera col braccio, non con la testa. La deviazione è decisiva. Nessuno si accorge di niente, né l’arbitro in campo, né i suoi assistenti nella Var room. Anzi, l’irregolarità viene rilevata solo nell’intervallo grazie alle immagini di Sky. A fine gara – 2-1 per il Milan: pareggio di Marusic, raddoppio di Bonaventura – la Lazio si scaglia contro Cutrone. “L’hai toccata con la mano” dice Simone Inzaghi. “No, con la spalla” risponde l’ex rossonero.

L’Olimpico porta fortuna al Pungiglione

Stessa squadra, ma diversa competizione e diverso stadio. Il 28 febbraio 2018 il Milan affronta la Lazio all’Olimpico nella semifinale di ritorno di Coppa Italia. 0-0 all’andata. Stesso risultato nella Capitale al termine dei tempi regolamentari. Si va ai rigori. Cutrone non batte il penalty perché sostituito al 25’ del secondo tempo da Kalinic. Dagli undici metri il Diavolo ha la meglio per 5-4. A condannare la Lazio è il “tifoso” biancoceleste Alessio Romagnoli.

Restiamo all’Olimpico, questa volta l’avversario è la Roma. E’ il 25 febbraio 2018. Il Milan batte i giallorossi per 2-0. Oltre a Calabria, autore del raddoppio con un pregevole pallonetto, nel tabellino dei marcatori entra anche il Pungiglione: cross di Suso, Cutrone anticipa Manolas e batte Allisson. Un altro gol sporco, un altro gol alla Pippo Inzaghi.