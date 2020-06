Probabile formazione: Cutrone e Ribery guidano l’attacco, qualche dubbio a sinistra

E’ la notte degli esami per la Fiorentina. Dopo aver raccolto solo un misero punto contro il Brescia, la squadra viola affronterà alle 21.45 all’Olimpico la Lazio, reduce dalla sconfitta di Bergamo contro l’Atalanta e scivolata a sette punti di distanza dalla vetta della classifica dopo la (preventivatile) vittoria di ieri della Juventus contro il Lecce. Giuseppe Iachini dovrà fare a meno degli squalificati Chiesa e Caceres (quest’ultimo salterà anche la gara contro il Sassuolo).

I quotidiani non hanno dubbi: il tecnico tornerà al 3-5-2. Davanti a Dragowski, Milenkovic e Pezzella sono sicuri di un posto. Qualche punto di domanda in più sul terzo difensore: Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport schierano Ceccherini, Repubblica Firenze, Nazione e Corriere Fiorentino danno una chance a Igor. A centrocampo Lirola a destra, Pulgar in mediana, Duncan e Castrovilli mezz’ali. E a sinistra? Igor secondo Gazzetta e Stadio, Dalbert per Nazione, Repubblica Firenze e Corriere Fiorentino. In attacco Ribery e Cutrone. Solo Repubblica Firenze schiera Vlahovic al posto dell’ex Milan.