La Fiorentina non incanta, ma i tre punti pesano come macigni. E finalmente i cambi fanno la differenza

Una vittoria tanto sporca quanto importante. Ed un risultato, quello di Cagliari-Torino (0-1), che rende ancora più dolce la notte dei tifosi viola. La Fiorentina, grazie ai tre punti strappati allo Spezia, vola a +10 sulla zona retrocessione e torna finalmente a guardare la classifica con meno apprensione. Certo, il campionato ancora lungo e il primo tempo tempo di stasera – oltre a qualche svarione isolato nella ripresa – sono fattori che impongono massima attenzione, ma poter lavorare in settimana con più tranquillità è un vantaggio da non sottovalutare. Starà a Prandelli giocarsi questa carta nel migliore dei modi, così come è riuscito a fare, stavolta, con i cambi dalla panchina.

Per la prima volta in stagione la Fiorentina è riuscita a fare risultato pieno anche (e soprattutto) grazie all’apporto dei giocatori entrati in campo a gara in corso. Due nomi fra tutti, quelli di Gaetano Castrovilli, autore dell’assist per l’1-0 di Vlahovic e della rete del 2-0 (la prima segnata in questa stagione da un giocatore della Fiorentina partito tra le riserve), e Valentin Eysseric, firmatario della sentenza definitiva sulla vittoria viola, il 3-0. Due buone notizie sottolineate anche dallo stesso tecnico gigliato in sala stampa, con la speranza che l’inversione di tendenza vista contro lo Spezia sia solo l’inizio.