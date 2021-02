Eysseric: “Grande vittoria di gruppo. Le difficoltà ci sono, ma noi ci sentiamo fratelli”

Valentin Eysseric è intervenuto nel post gara. Queste le sue parole pubblicate sui canali ufficiali ACF: “Andava cambiata la partita quando sono entrato nel secondo tempo. La gara è stata difficile ma noi abbiamo fatto un buon lavoro di squadra. E’ una grande vittoria di gruppo, arrivata anche grazie ai giocatori che sono entrati dalla panchina. Oggi mi sono trovato bene in mezzo al campo con Castrovilli e Borja. Lavoriamo tanto per tornare più avanti in classifica, siamo la Fiorentina e dobbiamo fare molto meglio”.

Eysseric ha poi continuato: “Ruolo? Mi trovo bene alle spalle dell’attaccante, come numero 10. Lavoro tanto in allenamento per farmi trovare pronto in campo. Abbiamo un gruppo forte, ci sentiamo tutti fratelli. Sappiamo di essere in difficoltà ma siamo forti, possiamo fare meglio. Con Castrovilli abbiamo fatto il riscaldamento insieme e ci siamo detti che dovevamo fare qualcosa per cambiare la partita. Udinese? Si lavora meglio quando si vince, ma sappiamo che se faremo male a Udine sarà un passo indietro. Lavoreremo al massimo per vincere”.