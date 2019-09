Guardate la foto sopra. Caceres, imperioso, sovrasta di testa sua maestà Cristiano Ronaldo. A Firenze si dice: mangiare la pappa in capo. Mica facile contro CR7, giocatore dotato di un’esplosività pazzesca nelle gambe.

Il nuovo difensore della Fiorentina ha giocato una partita sontuosa. Non a caso i quotidiani l’hanno premiato con una sfilza di 6,5 e 7. Giusto sottolineare le prestazioni maiuscole di Castrovilli (“il ragazzo si farà, anche se ha le spalle strette”, ci perdonerà Francesco De Gregori) e Ribery, ma non si può fare finta nulla della gara dell’uruguaiano. Sembrava dovesse partire in panchina, ma in nazionale Martin ha dimostrato di stare bene. Montella ha deciso di rischiare schierandolo sul centrosinistra nella difesa a tre. Fiducia ripagata alla grande.

Avrebbe dovuto marcare Douglas Costa, una freccia, ma il suo infortunio dopo sei minuti dal fischio d’inizio ha, di fatto, annullato il duello. Al posto dell’esterno brasiliano è entrato il fischiatissimo Bernardeschi. Risultato? L’ex viola è diventato il protagonista di “Chi l’ha visto?”.

Caceres era all’esordio, ma ha dimostrato di trovarsi a suo agio con Pezzella e Milenkovic, autori anche loro di una prova eccezionale. La retroguardia a tre composta dall’uruguaiano, dall’argentino e dal serbo garantisce fisicità, centimetri, cattiveria agonistica e gol.

L’esperienza e, soprattutto, la duttilità dell’ex Juventus, Verona e Lazio faranno molto comodo. La Fiorentina ha un nuovo gladiatore: benvenuto Martin!