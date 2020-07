Kouamé: “Fare gol sarebbe stato il top, speravo di entrare già a Parma”

L’attaccante della Fiorentina, Christian Kouamé, al debutto con la maglia viola, ha parlato a Sky Sport dopo lo 0-0 col Cagliari:

Sono contento per l’esordio, in realtà speravo di entrare già contro il Parma. L’infortunio è stato duro ma non è mai stato un incubo. Fare gol oggi sarebbe stato il top. Avevo sognato un momento simile ma mi rifarò alla prossima. In allenamento do sempre il massimo, poi le scelte le farà il mister. In attacco siamo tanti, la concorrenza mi piace. Una volta che sono in campo l’impegno è massimo e sono felice se i miei compagni fanno bene.