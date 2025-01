Valentini scalpita: “Farò di tutto per rendere felici i tifosi viola”

Il saluto di Valentini al Boca

Nei giorni scorsi il difensore ha rivolto un pensiero ai tifosi del Boca: "Voglio salutare tutti voi e ringraziarvi per l'affetto che mi avete dato in questo periodo in cui ho vestito questa maglia - ha scritto su instagram -. La verità è che sono stati mesi molto difficili per me e io me ne sarei mai andato così, ma ci sono state decisioni e scelte sulle quali io non ho avuto influenza. Ho sempre cercato una soluzione per il bene del club di cui sono e sarò sempre tifoso. Sono arrivato qui da bambino e durante questi 10 anni, con l'aiuto di coloro che compongono questo meraviglioso club, mi sono formato come giocatore e come persona. A loro voglio fare un ringraziamento speciale. Il Boca Juniors sarà sempre la mia seconda casa. Grazie a tutti, questo non è un addio ma un arrivederci.