Alejandro Camano, agente di Victor Valdepenas, ha parlato ai microfoni di tuttomercatoweb.com all'indomani del primo gol viola del suo assistito:

È un giocatore molto importante, siamo molto contenti per l’opportunità che gli ha dato la Fiorentina. Un ragazzo come Victor può giocare in una squadra storica, per me personalmente è una grande situazione: a Firenze ho già avuto Borja Valero, ha un peso storico anche per la mia vita. Sono molto felice che Victor dimostri che grande calciatore può essere e che in futuro sicuramente sarà. Ho visto la partita, credo che la Fiorentina abbia costruito una squadra molto forte, con molto futuro, e Victor sia molto importante in questo contesto. Ieri hanno giocato una grande partita, nel secondo tempo hanno mostrato superiorità e lui ha segnato la rete della tranquillità. È molto importante per la Fiorentina e per il ragazzo. Siamo tutti felici. Crescita? Io credo tanto nel calcio italiano, ho portato qui giocatori come Mario Gila o lo stesso Valdepenas. Credo che sia un campionato giusto per un giocatore di qualità come Victor, con la responsabilità di giocare in una squadra storica. È cresciuto tanto, ma crescerà ancora di più in futuro. Progetto Fiorentina? Penso che sia emozionante, bellissimo: per una squadra che ha grande tradizione anche nelle coppe europee e che in passato ha visto giocare grandi campioni come Batistuta, penso che sia un progetto ambizioso. Sarebbe bello rivedere la Fiorentina tornare grande