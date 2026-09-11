La Fiorentina e il ritorno di Vanoli: il commento dell'ex centravanti viola, Luca Toni
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L'ex attaccante della Fiorentina, Luca Toni, ha parlato ai microfoni anche di TMW dall'evento del World Padel Tour. Le sue parole sui viola:
Io sono stato alla festa dei 100 anni, rovinata dalla vittoria del Frosinone per 3-0, dove loro hanno meritato. Hanno fatto una bella partita. Ho visto dall'altro lato una squadra che non ha fatto bene, anche se poteva pareggiare, dove hanno avuto diverse occasioni. Vedo una squadra un po' impaurita. Sono le prime partite, la situazione può cambiare con il mercato che hanno fatto. Deve risollevarsi per forza.
Su Vanoli
Non so se il suo ritorno sia la soluzione, ma spero sia la scelta giusta, perché il popolo viola deve smettere anche di soffrire ogni tanto. Cono tanti amici viola, ci vuole un po' di tranquillità e serve risollevarsi. La Fiorentina è una squadra che può puntare molto di più che alla salvezza, quindi si tiri fuori dalle zone brutte per guardare avanti con serenità. La qualità c'è: se prendono fiducia con 2/3 risultati utili magari possono fare un bel campionato. Normale che adesso devono pensare di tirarsi via dalle zone brutte.
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