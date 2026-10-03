Michael Kayode da quando si è trasferito al Brentford, è diventato uno dei migliori terzini in Premier. Nicola Roggero, intervistato da Tuttomercatoweb.com, ha elogiato l'ex viola:

"Mi sorprende che sia stato scoperto soltanto adesso perché da due anni è sempre uno dei migliori al Brentford, una squadra che attualmente è terza in Premier. Kayode ha tutto: è un atleta straordinario è molto intelligente e fa sempre la cosa giusta. E' tra quei calciatori che ogni allenatore vorrebbe nella propria squadra. Sono contento per lui perché ha avuto l'umiltà, dopo essere strato scartato dalla Juventus, è ripartito dalla D. Se Palestra è stato pagato quella cifra, Kayode non vale di meno"