Intervenuto in zona mista dopo la sfida fra Argentina e Benin che ha decretato l'addio alla Nazionale di Leo Messi, Franco Mastantuono ha parlato dell'emozione di aver partecipato alla sfida:

Se fosse per me, direi a Messi di continuare, visto il livello che riesce a tenere ancora oggi. Ma sono felicissimo per lui. Ero emozionatissimo, è sempre stato il mio idolo fin da bambino

🚨 Franco Mastantuono: "If it were up to me, I’d tell Messi to keep going, especially seeing the level he’s still at right now. But I’m very happy for him.”



"I was very emotional because he’s been my idol since I was a kid.." pic.twitter.com/pQHHMxoLzZ — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) October 7, 2026