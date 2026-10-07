Franco Mastantuono parla dopo l'addio alla nazionale argentina di Leo Messi
Malagò chiarisce: "Incomprensioni con Bonfiglio? Eufemismi..."
Intervenuto in zona mista dopo la sfida fra Argentina e Benin che ha decretato l'addio alla Nazionale di Leo Messi, Franco Mastantuono ha parlato dell'emozione di aver partecipato alla sfida:
Se fosse per me, direi a Messi di continuare, visto il livello che riesce a tenere ancora oggi. Ma sono felicissimo per lui. Ero emozionatissimo, è sempre stato il mio idolo fin da bambino
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