Luka Jovic ha trovato la sua dimensione all'Aek. I compagni si affidano a lui

Redazione VN
Fenerbahce SK v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1

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Il campionato greco è ormai un approdo fisso per molti ex Serie A. Alberto Brignoli, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del proprio compagno di squadra, l'ex viola Luka Jovic. Il loro Aek è partito bene in Champions League, con il successo contro il Lask:

"Luka è un giocatore molto forte, se no non vai al Real. Parlando con lui, penso sia una questione caratteriale. Vuole essere protagonista e vuole giocare. Secondo me ha bisogno di un ambiente dove si senta importante"

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