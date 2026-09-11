Il campionato greco è ormai un approdo fisso per molti ex Serie A. Alberto Brignoli, alla Gazzetta dello Sport, ha parlato del proprio compagno di squadra, l'ex viola Luka Jovic. Il loro Aek è partito bene in Champions League, con il successo contro il Lask:

"Luka è un giocatore molto forte, se no non vai al Real. Parlando con lui, penso sia una questione caratteriale. Vuole essere protagonista e vuole giocare. Secondo me ha bisogno di un ambiente dove si senta importante"