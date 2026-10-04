Edoardo Bove è intervenuto al Festival dello Sport, tornando sul difficile percorso iniziato dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter e concluso con il ritorno al calcio giocato in Inghilterra con il Watford. Il centrocampista ha parlato del campo, delle emozioni vissute in quei mesi e del documentario dedicato alla sua storia.

Hai mai smesso di credere di poter tornare a giocare?“Ho sempre coltivato il sogno di tornare a giocare”. Bove ha spiegato come il calcio sia rimasto al centro dei suoi pensieri anche durante il periodo più difficile: tornare a vivere della propria passione è stato l’obiettivo che lo ha accompagnato durante tutto il percorso.

Cosa ricordi di quel Fiorentina-Inter del 1° dicembre 2024?“Non ricordo niente di quel momento”. Il centrocampista si è risvegliato in ospedale senza sapere cosa fosse successo e si è trovato improvvisamente costretto ad affrontare una realtà completamente diversa, lontano dal campo e dalle abitudini di tutti i giorni.

Come hai vissuto i mesi lontano dal calcio?Bove ha raccontato di aver dovuto trovare nuovi stimoli e nuovi modi per occupare le proprie giornate. Proprio in quel periodo è nata anche l’idea del documentario, che gli ha permesso di raccontare emozioni che, per il suo carattere introverso, spesso faticava a condividere persino con le persone più vicine.

Perché hai deciso di realizzare un documentario così personale?“Non voglio essere un modello”. L’obiettivo, ha spiegato Bove, è raccontare in maniera intima le difficoltà attraversate e provare a trasmettere qualcosa a chi sta vivendo un momento complicato, mostrando anche l’importanza di guardarsi dentro e accettare l’aiuto degli altri.