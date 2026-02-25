Ascari sicuro: “La Fiorentina può arrivare in fondo alla Conference League”

"La Fiorentina ha una rosa abbastanza larga, ad esempio ha vinto 3-0 in Polonia, lasciando i big a casa. Può arrivare fino in fondo in Conference League . Deve rimanere, invece, più concentrata in campionato perché è ancora terzultima, seppur in coabitazione, nonostante sia tornata pienamente in corsa per la salvezza rispetto alla situazione di un mese fa. Basti pensare che, dopo aver dominato il primo tempo nell’ultima partita disputata, negli ultimi 10 minuti ha rischiato anche contro un Pisa inesistente."

Corsa salvezza?

"Genoa, Torino, Fiorentina, Cremonese e Lecce si giocheranno l’ultimo posto per la Serie B. Genoa e Toro hanno un piccolo tesoretto di 3 punti, ma non possono stare tranquille. Se devo fare un nome, dico che la retrocessione riguarderà una tra Cremonese e Lecce, perché a livello di organico hanno qualcosa in meno, specialmente i salentini. La Cremonese poi è reduce da un vero tracollo: segnano con il contagocce e dietro concedono troppo. A questo punto, lo scontro diretto di marzo sarà una finale: chi perde, probabilmente, saluta la Serie A."