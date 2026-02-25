La Fiorentina vuole continuare la striscia di vittorie e difendere il risultato di 3-0 dell'andata contro lo Jagiellonia significherebbe passare il turno e accedere agli ottavi di Conference League. Visto com'è finita la partita a Bialystok, i viola si possono permettere di perdere con due gol di scarto, ma non è questa la volontà di Vanoli.
Nazione sulla Conference: "L'incasso della Fiorentina se approdasse agli ottavi"
Nazione sulla Conference: “L’incasso della Fiorentina se approdasse agli ottavi”
La Fiorentina vuole mantenere intatto il filotto di vittorie consecutive
In aggiunta a ciò, il passaggio del turno porterebbe nelle casse del club 800mila euro (QUI TUTTE LE CIFRE) che si sommerebbero ai 7,7 milioni di euro già ottenuti dalla Uefa per il percorso compiuto in Conference fino a questo momento. In caso di approdo agli ottavi la Fiorentina troverebbe una tra lo Strasburgo e il Rakow. Lo scrive La Nazione.
