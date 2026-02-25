Nazione sulla Conference: “L’incasso della Fiorentina se approdasse agli ottavi”

La Fiorentina vuole continuare la striscia di vittorie e difendere il risultato di 3-0 dell'andata contro lo Jagiellonia significherebbe passare il turno e accedere agli ottavi di Conference League. Visto com'è finita la partita a Bialystok, i viola si possono permettere di perdere con due gol di scarto, ma non è questa la volontà di Vanoli.