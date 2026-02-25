Viola News
CorSport: "Jagiellonia al Franchi a cuor leggero. Le speranze sono riposte in Pululu"

Lo Jagiellonia si affida a Palulu per riaprire la qualificazione
La speranza per lo Jagiellonia di provare a ribaltare il risultato dell'andata si chiama Afimico Pululu. L'attaccante era squalificato nella gara di andata, ma rappresenta per i polacchi l'unica pedina alla quale aggrapparsi per riaprire la qualificazione agli ottavi.

Nella gara del Franchi rientrerà anche il capitano e leader Taras Romanczuk, squalificato all'andata. Lo Jagiellonia arriva al Franchi col cuore leggero, consapevole di non aver nulla da perdere, ma dopo l'ennesimo pareggio in campionato. Lo scrive il Corriere dello Sport.

