Jagiellonia, Wojtuszek: “La partita è stata equilibrata. Abbiamo condotto noi”

Abbiamo condotto il gioco, ma da parte nostra sono mancati i dettagli concreti. Ci sono state situazioni che potevamo finalizzare meglio e trasformare in gol, però la Fiorentina ci ha puniti mostrando la propria qualità. Qui su calcio piazzato, lì su rigore, poi su punizione. Peccato, perché penso che per gran parte della gara il match sia stato equilibrato. Noi abbiamo avuto le nostre occasioni, loro anche. È un vero peccato, perché ora nel ritorno sarà molto difficile, con il risultato di 3-0, ottenere un esito favorevole nel doppio confronto. È mancata concretezza, l’ultima decisione, forse anche un po’ più di pazienza sotto porta, e allora la partita avrebbe potuto prendere un’altra piega. La Fiorentina ha sfruttato ciò che aveva e il risultato è 3-0. Ora sarà dura. RItorno? Cercheremo di segnare subito per mettere un po’ di pressione alla Fiorentina e costringerla a commettere errori. Partiremo con lo spirito giusto e vedremo come andrà