Nazione: “Lo Jagiellonia si allenerà sul campo ‘Valcareggi’ alla Settignanese”

La Settignanese ha assecondato la volontà della Fiorentina

Giovedì alle ore 18:45, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina ospita lo Jagiellonia per difendere il risultato di 3-0 dell'andata e assicurarsi un posto agli ottavi di Conference League. Oggi entrambe le squadre svolgeranno la consueta rifinitura con Vanoli che sarà in conferenza stampa alle 12:15.

Lo Jagiellonia, oggi pomeriggio e domani mattina, effettuerà le ultime sedute sul campo del "Ferruccio Valcareggi" alla Settignanese, vicino a Coverciano. La società ha assecondato la richiesta della Fiorentina di far allenare gli avversarsi sul proprio campo. Queste le parole del presidente Maurizio Romei:"Per noi è un grande piacere mettersi a disposizione del club viola". Lo riporta La Nazione.