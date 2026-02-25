Giovedì alle ore 18:45, allo stadio Artemio Franchi, la Fiorentina ospita lo Jagiellonia per difendere il risultato di 3-0 dell'andata e assicurarsi un posto agli ottavi di Conference League. Oggi entrambe le squadre svolgeranno la consueta rifinitura con Vanoli che sarà in conferenza stampa alle 12:15.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola stampa Nazione: “Lo Jagiellonia si allenerà sul campo ‘Valcareggi’ alla Settignanese”
La Nazione
Nazione: “Lo Jagiellonia si allenerà sul campo ‘Valcareggi’ alla Settignanese”
La Settignanese ha assecondato la volontà della Fiorentina
Lo Jagiellonia, oggi pomeriggio e domani mattina, effettuerà le ultime sedute sul campo del "Ferruccio Valcareggi" alla Settignanese, vicino a Coverciano. La società ha assecondato la richiesta della Fiorentina di far allenare gli avversarsi sul proprio campo. Queste le parole del presidente Maurizio Romei:"Per noi è un grande piacere mettersi a disposizione del club viola". Lo riporta La Nazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA