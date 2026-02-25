CorSport su Vanoli: “Il suo futuro nelle mani del club. Ecco il suo obiettivo”

Paolo Vanoli ha finalmente avuto dei riscontri positivi dal campo e soprattutto dai risultati che la Fiorentina ha ottenuto nelle ultime settimane. L’allenatore, che si sta prendendo la sua personale rivincita, ieri l’altro ha festeggiato la terza vittoria consecutiva nonché il quarto risultato utile di fila. Adesso la squadra sembra essere consapevole dei propri mezzi.