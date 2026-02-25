CorSport su Vanoli: “Il suo futuro nelle mani del club. Ecco il suo obiettivo”

Paolo Vanoli ha finalmente avuto dei riscontri positivi dal campo e soprattutto dai risultati che la Fiorentina ha ottenuto nelle ultime settimane. L’allenatore, che si sta prendendo la sua personale rivincita, ieri l’altro ha festeggiato la terza vittoria consecutiva nonché il quarto risultato utile di fila. Adesso la squadra sembra essere consapevole dei propri mezzi.
Paolo Vanoli si sta prendendo la sua personale rivincita
Il futuro del tecnico viola è in mano alla Fiorentina dato il contratto di otto mesi con opzione per la stagione successiva. L'obiettivo di Vanoli resta comunque quello di salvare la viola dalla retrocessione, poco importa se il contratto non sarà rinnovato. Se la Fiorentina dovesse continuare con la media di 1,5 punti a partita, arriverebbe a fine campionato con 42 punti e una salvezza certa.
Oltre al fatto che il terreno recuperato sulle dirette concorrenti si misura in: 12 punti sulla Cremonese, 8 sul Torino, 7 sul Lecce, 2 sul Genoa, e 1 sul Cagliari. Lo scrive il Corriere dello Sport.
