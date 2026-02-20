Gosens: “Bravi nello sfruttare le occasioni. Clima? Sono tedesco, non faccio fatica”

Il terzino della Fiorentina, Robin Gosens, è intervenuto ai microfoni di Polsat Sport nel post partita della sfida contro lo Jagiellonia. Queste le sue parole:
Lo Jagiellonia ha un buon stile di gioco palla al piede, lo sapevamo e essere stare compatti anche per condizioni climatiche e del campo, diversi da come siamo abituati. Nel secondo tempo abbiamo controllato di più, con più coraggio e un po' più di pressing. Loro hanno fatto una buona partita, noi abbiamo sfruttato le occasioni. Volevamo tenere lo 0-0, ma nel secondo tempo loro sono andati in difficoltà e noi siamo stati bravi con i singoli. Clima? Sapevamo che fosse freddo. Ma io sono tedesco, quindi non ho fatto fatica. Per qualcuno non è normale una situazione simile. Questa è la Conference.
Il campionato—
In estate sono stati spesi tanti soldi. Siamo un club storico e vogliamo raggiungere la salvezza facendo uno step in avanti come società, squadra e giocatori. Non tutte le stagioni sono come vorresti, ma stiamo lavorando per uscirne.
