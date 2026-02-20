Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola interviste Gosens: “Bravi nello sfruttare le occasioni. Clima? Sono tedesco, non faccio fatica”

news viola

Gosens: “Bravi nello sfruttare le occasioni. Clima? Sono tedesco, non faccio fatica”

Gosens: “Bravi nello sfruttare le occasioni. Clima? Sono tedesco, non faccio fatica” - immagine 1
Le parole di Robin Gosens sulla partita vinta contro lo Jagiellonia
Redazione VN

Il terzino della Fiorentina, Robin Gosens, è intervenuto ai microfoni di Polsat Sport nel post partita della sfida contro lo Jagiellonia. Queste le sue parole:

Lo Jagiellonia ha un buon stile di gioco palla al piede, lo sapevamo e essere stare compatti anche per condizioni climatiche e del campo, diversi da come siamo abituati. Nel secondo tempo abbiamo controllato di più, con più coraggio e un po' più di pressing. Loro hanno fatto una buona partita, noi abbiamo sfruttato le occasioni. Volevamo tenere lo 0-0, ma nel secondo tempo loro sono andati in difficoltà e noi siamo stati bravi con i singoli. Clima? Sapevamo che fosse freddo. Ma io sono tedesco, quindi non ho fatto fatica. Per qualcuno non è normale una situazione simile. Questa è la Conference.

Il campionato

—  

In estate sono stati spesi tanti soldi. Siamo un club storico e vogliamo raggiungere la salvezza facendo uno step in avanti come società, squadra e giocatori. Non tutte le stagioni sono come vorresti, ma stiamo lavorando per uscirne.

Leggi anche
Amoroso: “Contro la Fiorentina svoltai. Una doppietta cambiò tutto”
Sentite Kupisz: “A Firenze non si rendono conto, lo Jagiellonia ce la può fare”

© RIPRODUZIONE RISERVATA