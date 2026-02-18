Tomasz Kupisz, centrocampista polacco dell'Hutnik Varsavia con una militanza passata sia nello Jagiellonia, sia in tantissime squadre italiane (9 anni tra Chievo, Cittadella, Brescia, Novara, Ascoli, Livorno, Bari, Trapani, Salernitana, Pordenone e Reggina), ha parlato al sito ufficiale del club di Bialystok in vista della sfida di andata dei playoff di Conference League contro la Fiorentina:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS altri campionati conference league Sentite Kupisz: “A Firenze non si rendono conto, lo Jagiellonia ce la può fare”
news viola
Sentite Kupisz: “A Firenze non si rendono conto, lo Jagiellonia ce la può fare”
Il centrocampista polacco ha un lungo passato in Italia e parla a ragion veduta da ex giallorosso
Queste partite contro avversari europei forti sono sicuramente un'occasione di grande apprendimento, ma soprattutto hanno dato allo Jagiellonia la fiducia per competere ad armi pari con le grandi squadre. Per quanto riguarda la Fiorentina, molto probabilmente farà gran turnover, dato che le prossime partite sono molto importanti; hanno bisogno di vincere le partite di campionato per salvarsi. Lo Jagiellonia ha anche acquisito esperienza contro squadre come Strasburgo, Rayo e Betis, ma questa partita sarà completamente diversa dalle precedenti.
Motivazioni—
Quando si tratta di partite come questa, la concentrazione deve essere alta, ma non c'è bisogno di motivazioni extra. Non ci può essere nemmeno un rilassamento totale; serve qualcosa di intermedio per evitare che la partita diventi troppo confusa. Quindi qui si lasciano liberi i giocatori, perché sono già motivatissimi a giocare contro la Fiorentina, visto che ci sono diversi nomi importanti. Immagino che saranno molto sorpresi dall'atmosfera e dalle condizioni meteorologiche. Meno 5 gradi Celsius a Białystok, considerando che giocheranno quasi subito dopo essere arrivati dall'Italia, potrebbero rivelarsi fatali e, spero, paralizzarli un po'. Direi ai ragazzi nello spogliatoio di non reagire alle loro provocazioni e alle loro chiacchiere. Inoltre, non c'è bisogno di motivare nessuno. Il nome stesso è altamente motivante. Farei in modo che si divertano in ogni cosa. È il tipo di partita da cui bisogna trarre il massimo piacere. Credo che non si rendano conto con chi hanno a che fare in Italia. Jagiellonia non è un nome che li impressioni particolarmente. Ecco perché penso che i giocatori della Fiorentina potrebbero essere un po' sprezzanti.
Turnover viola—
Non è che non la prenderanno sul serio, perché ogni partita conta, e questo di certo non accadrà. Tuttavia, la cosa più importante dal punto di vista della Fiorentina è il campionato, e la Conference League è secondaria, perché nessuno immagina che la Fiorentina retroceda dalla Serie A. Mi aspetto molto turnover, a mio parere tanto quanto in Coppa Italia contro il Como, quando hanno perso. Non c'è dubbio che se ci sarà un turnover, i giocatori che scenderanno in campo vorranno dimostrare il loro valore e dimostrarlo all'allenatore. Tuttavia, la loro priorità è la Serie A, e concentreranno la maggior parte della loro attenzione sul campionato.
Italiani e le simulazioni—
Non ci farei troppo caso. Allo Jagiellonia mancheranno Afimico Pululu e Taras Romanczuk. Lo Jagiellonia non ha nulla di cui preoccuparsi perché ha un'ottima organizzazione, la spina dorsale della squadra è incredibilmente forte e deve costruire su questo. A mio parere, ognuna di queste squadre si trova in una fase completamente diversa. La Fiorentina può vincere contro il Como in campionato, magari non in modo brillante, ma comunque buono e costante, ma non ha uno stile di gioco consolidato in questa stagione. Magari lo aveva l'anno scorso, ma ora non c'è più. La Fiorentina sta ancora cercando la propria identità, e lo Jagiellonia ce l'ha e non dovrebbe avere assolutamente paura. Dovrebbe giocare questa partita alle sue condizioni. Ha un grande potenziale per vincere questa doppia sfida.
Giocatori Jagiellonia—
Samed Bazdar ha fatto un passaggio interessante allo Jagiellonia. Spero che avrà l'opportunità di dimostrare le sue capacità contro i Viola. Conto su Jesus Imaz, ovviamente, ma qui conta di più il possesso palla. Lo Jagiellonia non dovrebbe discostarsi dal suo stile né cercare alternative. Dovrebbe giocare al meglio delle sue possibilità e i risultati saranno senza dubbio molto positivi. Chi consiglierei agli osservatori? Jesus Imaz, ma dovrebbe avere circa 13 anni in meno (ride). Penso che Norbert Wojtuszek e Sławek Abramowicz potrebbero fare bene nel calcio italiano.
Giocatori Fiorentina—
Moise Kean, Albert Gudmundsson e Rolando Mandragora sono i migliori marcatori. Kean avrebbe dovuto segnare 13 gol solo in Serie A, ma ne ha segnati solo sette. Questo è il problema principale della Fiorentina in questa stagione: l'inefficacia. Per quanto riguarda Mandragora, ha addirittura battuto il suo record personale; non ha mai segnato così tanti gol in una singola stagione di Serie A. È un giocatore che crea, che può segnare dal nulla, che è eccellente nell'entrare in area di rigore. Gudmundsson, d'altra parte, è un giocatore molto interessante che fa la differenza con il suo dribbling in spazi molto stretti e può creare qualcosa dal nulla.
Pronostico—
Guardo questa partita in modo completamente diverso rispetto allo scontro dell'anno scorso con il Betis. A mio parere, il Betis era un gigante, eppure non è stata una vergogna per quanto riguarda lo Jagiellonia. La situazione contro la Fiorentina è completamente diversa. Lo Jagiellonia potrebbe non essere favorito, ma ha ottime possibilità di fare una sorpresa. Personalmente, non mi sorprenderebbe se lo Jagiellonia passasse al turno successivo. Quale risultato accetterei a occhi chiusi? 1-0 per lo Jagiellonia.
© RIPRODUZIONE RISERVATA