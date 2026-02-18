Sentite Kupisz: “A Firenze non si rendono conto, lo Jagiellonia ce la può fare”

Il centrocampista polacco ha un lungo passato in Italia e parla a ragion veduta da ex giallorosso

Tomasz Kupisz, centrocampista polacco dell'Hutnik Varsavia con una militanza passata sia nello Jagiellonia, sia in tantissime squadre italiane (9 anni tra Chievo, Cittadella, Brescia, Novara, Ascoli, Livorno, Bari, Trapani, Salernitana, Pordenone e Reggina), ha parlato al sito ufficiale del club di Bialystok in vista della sfida di andata dei playoff di Conference League contro la Fiorentina: